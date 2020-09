Donturco sorprende con el estreno de su videoclip "Rock N' Crazy"

View this post on Instagram

Bueno, ya estu00e1 afuera ROCKu0026#39;N CRAZY ud83eudd70 Un proyecto con mucho laburo, esfuerzo y sobre todo energu00eda y amor! Me siento mu00e1s que pleno y completo al haber podido lograr tal cual la idea que tenu00eda en la cabeza, amo a toda la gente que tuvo algo que ver (desde la produ hasta los que ponen mg y comparten o mandan un mensajito de aliento) y a vos @headprod no hay nada que decirte, sabu00e9s lo mucho que te amo, te respeto y admiro lo que sos como profesional, gracias por confiar siempre en mi y estar al lado como perro fiel bancandome todas las locuras. LXS AMO, DE CORAZu00d3N GRACIAS! ESPERO QUE LO DISFRUTEN ud83dudc9a Link en Bio . - Shot, edit y direcciu00f3n @headprod - Beat y prod musical @lvmbda - Arte @parreit @galactica_____ @d.o.n.t.u.r.c.o - Actriz @caru.mora - Vestuario @galactica_____ - Make Up @xscorpia - Pelo @ema.torress - Fx @tinkosour - Montaje @leo.abba @nicolasnavarro._ @sebastian_bacha -Fotos backstage: @rcortez___ - Idea y producciu00f3n @d.o.n.t.u.r.c.o - Prensa @gonzarroyo @nuria_real33 @sismico_producciones AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A @thefactoryburgersarg y @clubthebarbers . . . . #donturco #rap #trap #rapper #trapper #rapargentino #rapargento #trapargentino #trapmusic #rapmonster #rapmusic #hiphop #argentina #musica #music #mendoza