El desopilante video de Susana Giménez intentando pelar una cebolla

Cuando recién comenzaba a regir la cuarentena en la Argentina, Susana Giménez contó que había vuelto a cocinar después de mucho tiempo. La diva se animó a cocinar un polla al horno y la felicidad fue tal que hasta su hija, Mercedes Sarrabayrouse, compartió la foto en las redes sociales.

Ahora, seis meses más tarde, y desde su casa de Punta del Este, la diva volvió a incursionar en la cocina. Según registró su hermano Patricio en sus redes sociales, Susana intentó pelar una cebolla. "No paro de reír. Susana chef. Lo importante es intentarlo, pero con una vez alcanza", bromeó.

En las imágenes se ven las manos de la conductora intentando pelar una cebolla. "¿Cómo se saca el coso este, la cáscara?", preguntó mientras manipulaba la planta herbácea.

De fondo, se escuchaba la risa de su hermano. "Y así, boludo, no ves que lo tengo que cortar así", se respondió a ella misma. Al ver que no lograba hacerlo con el cuchillo que tenía en su mano -"con este no se puede"-, buscó otro en la cocina.

"Con este sí", dijo segura y volvió a intentarlo. "¿Cómo se saca la cáscara marrón?", repitió. De todas formas, siguió probando, cortó la cebolla y descubrió algo que le llamó la atención. "¿Está podrida?", preguntó y otra vez se contestó: "Sí, está podrida".

Frustrada, comentó: "No hago nada. Mirá, todo todo y chau". Todavía riéndose por la situación, su hermano le sugirió que llamaran a un delivery. "Vamos a pedir comida?". "Sí, anda a pedir", asintió Susana y completó: "A mí no me gusta andar cocinando. Te queda olor en el pelo...".