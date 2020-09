Juana Viale rompió el silencio y habló de su partida a Uruguay

Algunos días atrás comenzó a circular una foto donde se la ve a Juana Viale junto a su hermano Nacho en la Embajada de Uruguay. Por esta razón, trascendió que la nieta de la diva de los almuerzos estaba planeando irse a vivir al vecino país. Fue en el programa Confrontados, conducido por Marina Calabró donde se habló sobre los trámites que los jóvenes están haciendo para mudarse en un futuro cercano.

La actriz no había dado declaraciones al respecto hasta el momento. Como todas las semanas, en Implacables pasan al aire un divertido segmento en el que Juanita y Diego Bouvet "juegan" en la puerta de los estudios de eltrece. En ese marco el periodista le preguntó cuánto había de cierto en lo que se decía sobre su radicación en el extranjero.

"Puede ser pero no me voy a ir ahora, tengo la responsabilidad de un trabajo acá, tengo mis hijos en la escuela sin ir a la escuela, tengo una casa, no me voy a ir a ningún lado por ahora", respondió la hija de Marcela Tinayre.

"Igual si me quiero ir, lo comunicaré, no tengo nada que ocultar. No sé por qué lo empezaron a decirlo por todos lados", agregó.