Yanina Latorre sepultó a Alex Caniggia por su debut en el Cantando 2020

El debut de Alex Caniggia en la pista del Cantando 2020 dejó mucha tela para cortar. El mediático interpretó "Cuando calienta el sol" de Luis Miguel y se llevó un buen puntaje de parte del jurado.

Pero, mientras el mediático se presentaba en el certamen, Yanina Latorre lanzó lapidarios tuits contra el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"Dios… es innegable que es el hijo de Mariana Nannis", escribió la panelista de LAM.

Dios....es innegable q es hijo de la nannis — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 11, 2020

Luego, Yanina remarcó una de las frases más icónicas de Alex: "El más pij#do" y agregó consternada: "¿Porqué habla así?".

El mas pijudo — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 11, 2020

Por q habla asi? — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 11, 2020

A medida que transcurrían las buenas devoluciones del jurado, Latorre remató con un exabrupto: : "¿Se puede ser tan pelotudo?".

Se puede ser tan pelotudo? — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 11, 2020

Recordemos que Alex arrancó la noche con una crítica hacía Ángel de Brito y Laurita Fernández, los conductores del programa. "Como conductores están muy tranquilos. Creo que tendría que ser yo. Le rompo el cu… a todos los conductores", remarcó el joven. Pero, De Brito no dudó en contestarle: "Mantené la distancia. Podés irte a cero si no respetás la distancia. Otro Esmeralda Mitre".

Pero el momento más tenso ocurrió cuando le llegó el turno a Oscar Mediavilla de dar su devolución. El productor, que en este ritmo tiene el voto secreto, empezó diciendo: "Alex tenes un buen look pero no te sobra nada. El look estuvo bueno, pero cantando más o menos".

"Perdón Oscar, pero a mi nada me para. A mi mucha gente me dice que cantó mal y yo les digo: ‘Chupala’. Por la calle me lo dicen", le respondió Alex. Mediavilla se tentó por la contestación y retrucó: "Si le haces pito catalán al que te hace la devolución sos un suicida".