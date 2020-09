¿Susana Giménez se instala definitivamente en Uruguay?

Tras completar la recuperación de la operación de su codo Susana Giménez se prepara para regresar a Uruguay.

Antes de viajar en vuelo privado a las 19, la diva salió de su casa en Buenos Aires con la intención de completar su test de coronavirus, para así ingresar al país vecino con el resultado negativo y no tener que hacer cuarentena.

En Punta del Este se quedó su hermano, Patricio, y posiblemente se sume su hija, Mercedes, al encuentro familiar de este fin de semana. En el país charrúa, la conductora ya es considerada como "una ciudadana argentina residente en Uruguay", tal cual mostraron en Intrusos.

Además, Rodrigo Lussich sumó categórico: "No quiere estar en la Argentina, no mientras dure la pandemia por lo menos y después no sé. Y si se quiere quedar en Uruguay, pero cuando quiera trabajar va a tener que volver para estar en la tele".

Por otro lado, en "Confrontados" revelaron Telefe estaría pensando en Susana para ser la conductora de una nueva edición de "La Voz".