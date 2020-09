Estevanez reapareció tras su accidente: "Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano"

Sebastián Estevanez sufrió un grave accidente doméstico y a través de su cuenta de Instagram contó cómo continúa su recuperación.

"Tuve un accidente doméstico hace 18 días, en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Agradezco a mi familia, amigos y quienes enviaron mensajes y llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida", comentó.

Sobre el tremendo percance detalló: "Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana (Saccani) y estoy cada día mejor. Hace dos días que no tomo antibióticos ni analgésicos".

Finalmente, el actor manifestó: "Gracias a mi amigo doctor Gustavo Sampietro que estuvo todos los días a mi lado. Besos y abrazos".

Su posteo alcanzó más de 35.000 likes en pocas horas, con cientos de comentarios de apoyo de sus seguidores, amigos y colegas.