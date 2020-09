De espalda y con un pantalón engomado: la foto de Jessica Cediel que enamoró a todos

La periodista y modelo colombiana de 38 años, Jessica Cediel, realizó hace unos días un descargo contra sus haters. La ex pareja de Mark Roesch compartió una fotografía mostrando sus abdominales y algunos usuarios la destrozaron en las redes.

“No entiendo porque hay gente tan boba, es que esa es la palabra (…) Yo ayer monté un video mostrando mis abdominales con toda la intención de la vida porque quiero, puedo y no me da miedo, es mi cuenta, tengo el abdomen así, me siento orgullosa de ello” fue el mensaje de Cediel ante los ataques de los followers.

Volviendo a la nueva fotografía compartida por Jessica Cediel en su cuenta de Instagram personal, en la misma podemos observar a la morocha de espalda y con un pantalón engomado de color negro.

“Mood: 1️⃣ Cari dormida! 😑 2️⃣ Relajada! 😜 Cual prefieren 🍃” fue el texto de Jessica para acompañar su postal. La bogotana buscó la interacción con su comunidad virtual.

La reciente publicación de la ex novia de Marck Roesch superó rápidamente los 40 mil likes y más de 300 comentarios en la red de la camarita.