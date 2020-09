Con una pequeña bikini negra, la foto de la ex de Maluma que se llevó todas las miradas

La modelo y bailarina estadounidense de 28 años, Natalia Barulich, no deja de deleitar a sus seguidores en redes sociales con sus fotografías. La ex pareja del cantante Maluma posee una envidiable figura que no duda en mostrarla cada vez que puede.

En las últimas horas, Natalia compartió en su cuenta de Instagram tres fotos veraniegas que se llevaron todas las miradas de sus fans. En ellas se puede ver a la morocha luciendo una bikini negra.

“Elige tu estado de ánimo: lindo, sexy o hermoso 🖤” fue el texto que eligió Natalia Barulich para acompañar su osado posteo en la red de la camarita.

Como era de esperarse, la reciente pic de Barulich se llenó rápidamente de likes, superando los 138 mil en tan solo unas horas.

“Muy lindo en Instagram lo que posteas”, “Hawái de vacaciones mis felicitaciones...” y “Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada... Grecia de vacaciones... Mis felicitaciones” fueron algunos de los jocosos comentarios de sus followers que hacen mención a la canción “Hawái” de Maluma.