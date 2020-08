Alejandro Fantino tiene coronavirus: mirá el video con el anuncio en primera persona

El sábado 8 de agosto en horas de la noche, Alejandro Fantino utilizó su espacio personal de Instagram para dar la noticia de que, luego de un hisopado por sentirse "raro" y con molestias en la garganta, es positivo y tiene Covid-19. Para dejar tranquilos a familiares y a fans, el presentador expresó que se siente bien y que está aislado desde el viernes en su departamento sin síntomas.

"Bueno gente me gustaría contarles otras cosas, contarles cosas más agradables y estar acá para contarles cosas más divertidas pero les tengo que comunicar que anoche, viernes, ya era sábado me empezó a doler el cuello y me empezó a picar un poquito la garganta", cuenta el conductor en el video.

"Esta mañana me levanté, sentía o mismo pequeño picazón de garganta y dolor corporal, llamé a mi médico, me prescribió que me hisopara. Hice lo correcto, me hisopé, a la noche me aislé en mi casa y hace un rato me llegó el resultado, Covid positivo", continuó.

"Estoy sin síntomas, estoy bien, no tengo dolores ni tos pero bueno soy positivo de Covid así por unos días voy a estar offline, hasta que se me pase, van a hacer catorce días de entrada… bien cuidado por mi médico, esperando que esto pase", dijo con cara de paciencia.

Fuentes revelaron que en el transcurso del domingo 9 de agosto habrá una serie de reuniones entre los directivos de Jotax, la productora del programa, y ejecutivos de América para estudiar la situación y tomar una decisión en cuanto a la modalidad bajo la cual se realizará el ciclo desde el lunes.

El programa de Fantino cuenta con un antecedente, pues el día del amigo, 20 de julio, todos los integrantes del ciclo; incluso el propio Alejandro, debieron salir al aire desde sus hogares porque una productora había dado positivo de coronavirus.