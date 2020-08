¡Se olvidó la letra! Lizardo Ponce tuvo una lamentable actuación en el "Cantando 2020"

Lizardo Ponce había debutado con el pie derecho en el Cantando 2020. Luego, este miércoles, llegó al duelo telefónico con Melina Lescano, donde el influencer fue salvado por el público por el 68,52 % de los votos. Sin embargo, este viernes, volvió a presentarse frente al jurado junto a su partenaire, Lucía Villar. Y la realidad no le fue bien.

Lizardo había preparado "La Cobra", uno de los hits de Jimena Barón. Y había hablado con ella hasta minutos antes de salir al aire. "Me tiró mucha buena onda desde que se enteró de que iba a cantar este tema. Y me mandó un video con algunos tips. La verdad es que me ayudó mucho", contó el participante.

Sin embargo, los nervios le jugaron en contra. Apenas comenzó con la parte de la canción que le correspondía, Lizardo se olvidó la letra. Y en el momento, en lugar de tratar de disimular el percance, sólo atinó a agarrarse la cabeza abatido.

"No sé que me pasó. Estaba nervioso y nunca me había pasado de olvidarme la letra. Perdón, mil disculpas", dijo mirando a su compañera y a su coach.

"A todo el mundo le ha pasado. Lo importante es cómo lo resuelve uno, ese es el punto. Porque pasa: te olvidás, te tropezás, te caes, se cae el telón en la nariz...Te puede pasar de todo. Lo que importa no es lo que pasa ni en el escenario ni en la vida, es como resuelve uno lo que le pasa. Así que tranquilo", aseguró Nacha Guevara.

Luego reconoció que venía de una semana muy difícil porque había recibido varias agresiones en la redes sociales: "Yo entiendo que para otros sea muy fácil, pero para mí es todo un desafío estar acá. El otro día dije que yo no quería ser cantante y muchos se lo tomaron mal. Y lo entiendo también. Pero yo vengo por otro desafío: el de animarme, perder la vergüenza y soltarme un poco más. Y que me pasen estas cosas es para ir aprendiendo", reflexionó Lizardo.

Finalmente, el influencer se llevó un total de 20 puntos por parte del jurado.