“El dinero me ha ensuciado como persona”: La dura confesión de Miguel Herrán que impactó

Tras el impresionante éxito de la serie “La casa de papel”, nombres como el del actor Miguel Herrán (quien hace el papel de “Río”) fue uno de los que más fama internacional alcanzó y además se convirtió en una especie promesa juvenil de la actuación.

Pero más allá del reconocimiento, en una entrevista reciente ofrecida al diario español el país, el actor confesó que su camino no ha sido tan color de rosa como se le imagina y que ha atravesado por diferentes episodios en donde su amor propio se vio bastante comprometido.

Miguel Herrán ha confesado varias veces que sufrió de vigorexia y que la obsesión por su físico terminó alcanzando niveles bastante insanos y autodestructivos. Pero lo que agregó esta vez es que antes de aparecer en su vida las grandes producciones de Netflix que lo catapultaron se veía así mismo como un “verdadero h!j0 d3 put@”

Una de las cosas que más atrapa de Herrán es sin duda como muestra su vulnerabilidad en esa destacó que aunque muchos piensen que su vida es toda de ensueño hay muchas cosas con las que aún tiene que trabajar para sentirse feliz.

En la actualidad Herrán no sólo está trabajando como actor sino también como modelo y señaló en la misma entrevista que una de las cosas que aspira ser es una historia sobre la vida de su madre a la que mira por nunca haberse rendido ante un hijo “muy c@br0n”

“He notado que la gente piensa que mi vida es la polla, que me follado a Ester Expósito y a Úrsula Corberó, y que no me puedo quejar. El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad y me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía. Me ha hecho más ambiciosos. El dinero me ha ensuciado como persona, no lo valoro. En el resto sigo igual o peor”