Brenda Asnicar atacó duramente a los medios: "Me usaron para sostener sus salarios ridículos"

Brenda Asnicar causó una verdadera polémica en las redes sociales al publicar un video para promocionar un show musical vía streming. En las imágenes, la cantante y actriz aparecía con un top mostrando su cintura. Rápidamente, muchos de sus seguidores se sorprendieron por su aspecto físico.

Muchos mensajes cuestionaron su figura. "¡Estás puro hueso!"; "Demasiado delgada... estabas mejor antes", "Esto no está bien", fueron algunas de las reacciones que generó la publicación.

Al ver estas críticas, la artista decidió realizó un fuerte descargo: "Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defienden de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quiéranse más. Yo me amo".

"Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios", agregó la artista. "Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida", completó.

El debate sobre este tema pasó de las redes sociales a los programas de televisión. Brenda decidió no dar ninguna entrevista en los medios, pero publicó un nuevo mensaje en Instagram para dejar en claro su posición.

"Mientras hoy esquivé todo tipo de llamados... y también saber todo lo que en varios programas de televisión hablaron de mí, en especial, de mi aspecto físico, mi salud, mi intimidad, sin saber nada realmente... donde especularon, infiririeron, usándome para vender minutos de publicidad y sostener sus salarios ridículos donde es injustificable la ignorancia que manejan...", afirmó la cantante.

Luego, la popular intérprete señaló: "Mientras los medios se olvidan que yo también soy una persona que merece ser feliz y tener derechos a no ser abusada así, sintiéndome objeto de crítica por mostrar mi cuerpo tal cual es, sin tener tapujos, ni complejos... yo estoy haciendo canciones, avanzando, emprendiendo y luchando en contra de todos aquellos que quieran disminuirme... porque todas esas debilidades son mis fortalezas. QUE NADA TE DETENGA. Amate siempre".