Nicole Neumann publicó chats que comprometen a Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann sorprendió al publicar los chats privados que mantuvo con su empleada, donde apunta contra Fabián Cubero y Mica Viciconte como responsables de la mediatización de su hisopado luego de que a la mujer que trabaja en su casa le diera positivo el test.

La panelista de Nosotros a la Mañana publicó en sus historias de Instagram los chats de WhatsApp que mantuvo con su empleada, luego de que ésta se aislara tras contraer coronavirus. "Recién nos dijeron, nos dan mañana los resultados", le escribió Nicole. "Ahh ya. Ojalá que sea negativo", respondió Daniela.

Nicole mostró con capturas que su empleada le escribió sorprendida porque esa información haya trascendido. "Hola, en Intrusos estaban hablando de mí, que tengo Covid positivo. ¿​Quién dio la información? Y que vos te hiciste la prueba por eso... también", le manifestó la mujer.

"El ******* de padre y la novia, ¿quién va a ser?", le lanzó Neumann culpando directamente a Fabián Cubero y Mica Viciconte. "Que patético de persona son... con tal de perjudicarte a vos", agregó la empleada. "Nefastosssssss", acotó Nicole sobre su ex y la actriz.

"¿Qué ganan con eso? Por Dios", añadió Daniela. "Ser 'noticia' lo único que les importa a estos dos nefastos", le exclamó la modelo de 39 años. "Que desastre de persona son (sic) Aparte dijeron que yo salí enojada de tu casa porque me dejaste sola a mi suerte", contestó Daniela frente a la información que brindaron los periodistas de Intrusos.

Además, en otra captura, Nicole intentó demostrar que con su empleada tiene buena relación. "¿​Quieren más? ¿​O van a dejar de mentir? Ridículos. ¡Malas personas!", expresó la modelo.

Por último, Nicole Neumann manifestó, furiosa: "Me voy a seguir poniendo mi energía en sanar, porque estoy con todo el amor del mundo transitando esta enfermedad sola, mientras debo cocinarles a mis hijas y limpia una casa. ¿Quizás debería estar reposando, no? Pero lo que seguro no debería, es estar teniendo que responder y gastar en energía en soretes mentirosos y seres del mal... que espero pidan disculpas por decir mentiras y versiones falsas de una mamá que está sola y transitando aún una enfermedad. Mierdas", cerró, sin dejar en claro si se refería a Cubero y Viciconte o a los integrantes de Intrusos.

Recordemos que el viernes pasado, Débora D'Amato contó en Intrusos que la mujer que trabaja en la casa de la modelo dio positivo de Covid-19. "Más allá de que Nicole dice no tener empleada y que por eso tiene que estar en su casa, una empleada, llamada Daniela, dio positivo y ya está aislada. Nicole tiene que recurrir, si o si, a un hisopado porque ha tenido contacto directo, tanto ella como sus hijas", dijo la panelista ese día.

Sin embargo, aseguraron que la información no les llegó por parte de la pareja, y recordó que ninguno de los dos puede si quiera mencionar el nombre de Nicole en ningún ámbito, por lo que es imposible.