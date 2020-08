El mensaje de Thalía en las redes del que todos hablan

La mexicana Thalía con el correr del tiempo ha demostrado que es una artista con todas las letras y esto se debe a que no solo ha triunfado en la actuación sino también en la música.

Desde muy joven la bella actriz ha confirmado que es dueña de un talento verdaderamente brillante por lo que hasta el día de hoy sigue vigente con sus canciones.

Por su parte actualmente la hermosa azteca está teniendo un gran éxito con su canción "Estoy soltera" que hasta el momento cuenta con más de 18 millones de reproducciones de YouTube.

En tanto que esa fama que posee se ve reflejada en las redes sociales donde tiene millones de seguidores que comentan al instante todo lo que ella publica.

Esta vez no fue la excepción ya que en su más reciente posteo de Instagram, Thalía les mandó un mensaje a sus seguidores que decía: "Lean on me" (cuenta conmigo).