Khloé Kardashian volvió a impactar con fotos en bikini

La socialité y empresaria estadounidense de 36 años, Khloé Kardashian, recibió esta semana una propuesta con doble intención. El basquetbolista Tristan Thompson, ex pareja de la modelo, la invitó a vivir nuevamente en su casa.

Como se pudo ver en un nuevo capítulo de ‘Keeping up with the Kardashians’ Tristan invitó a Khloé. "Tengo mi casa en Los Ángeles y me encantaría que tú y True se quedaran allí todo el tiempo que lo necesiten” fue el mensaje del deportiva a su ex novia.

Volviendo a la reciente fotografía compartida por Khloé Kardashian en su cuenta oficial de Instagram en la misma se ve a ella luciendo una bikini negra y un dorado bronceado.

“Good Swim de nuevo en stock AHORA !!!!” fue el texto que eligió Kardashian para acompañar su veraniego posteo en la red de la camarita.

Por último, la publicación de la hermana mayor de Kylie Jenner ya superó el millón y medio de likes y 8 800 comentarios. Entre ellos la mayoría de halago y cariño hacia la norteamericana.