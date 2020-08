Por un video: estrella de “Stranger Things" es involucrada en un escándalo racista

El actor estadounidense de 15 años, Noah Schnapp, se volvió tendencia en Twitter en las últimas horas. Un antiguo video del joven artista se viralizó en las redes sociales generando controversia entre los fans.

En la grabación se ve a Noah en una camioneta tipo combi junto a unos amigos cantando una canción de Chris Brown y Lil Dicky "Freaky Friday".

Muchos usuarios de Twitter aseguran que Noah Schnapp, estrella de “Stranger Things”, canta la palabra “nigga”, la cual es una forma negativa de referirse a las personas de la comunidad afroamericana de Estados Unidos.

Las repercusiones rápidamente se hicieron escuchar y el hashtag #NoahSchnappIsOverParty se viralizó en las redes sociales. Schnapp respondió en sus historias de Instagram hace unas horas.

"Hola a todos, recientemente se conoció un video del verano pasado en donde yo estoy bailando y canto la palabra "neighbor" (vecino) sobre la palabra con 'N' (nigga), realmente nunca diría la palabra con 'N', no soy ese tipo de persona. Nunca usé esa palabra en mi vida, Espero que todos comprendan que ni siquiera podría pensar en hacer eso. Mis amigos tampoco publicarían un video, ni me apoyarían, si estuviera diciendo un insulto. Me disculpo por usar una palabra de reemplazo. Debería haber mantenido la boca cerrada. Entiendo por qué fue ofensivo y lo siento mucho" fue el mensaje completo de uno de los protagonistas de “Stranger Things”.