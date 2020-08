Coronavirus: internaron al periodista Gustavo López

El periodista deportivo Gustavo López fue internado en una clínica de Olivos a una semana de haber confirmado que tenía coronavirus.

"Como tuve fiebre la segunda semana, por precaución me hicieron venir a una clínica y me siguen en el paso a paso", señaló el periodista deportivo en diálogo con LA NACION. "Por suerte estoy bien. No tuve fiebre la primera semana, que la sobrellevé bárbaro, pero como la segunda empezó a levantarme fiebre, por una cuestión de estar más hora a hora, minuto a minuto, me trajeron para acá" confirmó el conductor líder de Radio La Red (AM 910).

El jueves pasado y desde su casa, el periodista confirmó en su programa, Un buen momento, que el hisopado que le habían realizado había arrojado un resultado positivo de Covid-19.

El periodista ya transita el noveno día de aislamiento, ahora preventivamente internado en una clínica de Olivos. "Ojalá esto termine rápido", agregó López.