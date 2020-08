¡Qué mal gusto! Así remodeló Flor Vigna el baño de su casa

View this post on Instagram

Antes y despuu00e9s de @estudioprismaprint ud83dudc9e Estoy muy feliz con este cambio. Quiero que cada lugar tenga lo suyo.Hicimos el collage imagen por imagen para que sea u00fanicoud83eudd29.Lo colocaron en menos de 3 horas y me dieron las instrucciones para cuidarlo. ( una papa ) Yo flashee esta ,pero ellos hacen todo tipo de estilos.Su00edganlos en @estudioprismaprint para chusmear todo lo que hacenu2728