Magui Bravi reveló el insólito pedido que le hicieron a cambio de dinero

Magui Bravi fue invitada al programa El show del problema, que conduce Nicolás Magaldi, y habló sobre la alta demanda que generan sus pies entre sus fans.

"Lo más gracioso que me pasó es que me pidan fotos de mis pies, y no fue una sola persona la que lo hizo", arrancó diciendo la bailarina. Inmediatamente el conductor se sorprendió y le preguntó si sus pies eran lindos y se habían ofrecido dinero alguna vez por enviar fotos.

"No son nada lindos mis pies pero tienen sus fans", siguió diciendo ella y luego contó que llegaron a ofrecerle plata a cambio de esas fotos.

"Me llamó la atención que fuera una chica la que ofrecía plata", aclaró la bailarina. "Lo tengo tan naturalizado esto de los fans de los pies que para mí no es nada nuevo. De hecho te lo cuento hasta con gracia, porque ya no me molesta. Al principio era raro pero después encontré fotos de mis pies en Internet. Me mandaron una página avisándome de que estaban mis pies, para que me fije", cerró.