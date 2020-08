La foto de Shakira y Rihanna en la cama encendió las redes sociales

Con el correr de los años Shakira se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la música latina y esto se debe a que es dueña de una voz sumamente cautivante.

Por su parte la actual pareja del jugador Gerard Piqué ha demostrado que tiene un gran talento para adaptarse a los nuevos estilos musicales siendo así una de las cantantes más escuchadas del momento.

Este año la intérprete de "Loca" tuvo un gran éxito con la canción "Me gusta" que realizó con el cantante Anuel AA y que hasta el momento cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

Esta fama se ve reflejada en las redes sociales donde posee seguidores de todas partes del mundo que comentan al instante cada vez que ella realiza un posteo.

Debido a esto una fan page de Instagram compartió una foto que pertenece al video de la canción "Can't Remember to Forget You" que realizó con Rihanna que dejó a todos realmente cautivados.