Después de 8 meses, Wanda Nara le dejó ver a sus hijos a Maxi López

Ocho meses pasaron desde la última vez que el futbolista del FC Crotone Maxi López vio a sus hijos. ¿Los motivos? La difícil situación que se está viviendo a nivel mundial por la cuarentena por el coronavirus y los recurrentes conflictos que mantiene con su ex mujer y madre de sus pequeños, Wanda Nara.

López viajó hasta París, lugar donde residen los niños junto a su mamá y su actual pareja, Mauro Icardi. “Soñando con este día después de 8 meses”, escribió en su cuenta el futbolista y compartió un video caminando con los pequeños por las calles parisinas.

El año pasado en su paso por el programa que conduce Andy Kusnetzoff, Maxi reveló que, si bien hay una cronograma de visitas firmado por un juez, éste no se respeta. En los seis años que lleva separado de la mediática nunca logró llegar a un acuerdo para estar con sus pequeños. Aseguró que en 2019 solo vio a los niños dos veces.



“Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco”, manifestó al aire meses atrás en PH, Podemos hablar.