Vero Lozano acusó a Evelyn Von Brocke en vivo: "Quiere embarrar a..."

View this post on Instagram

Hoy en @cortaxlozanofan @telefe ud83dudcfaud83dude80u2728 Gracias @machi_paz que me saco la foto. Feliz dia del trabajador de la ud83dudcfa a todos todos los compau00f1eros delante y detru00e1s de cu00e1mara que todos los du00edas ponen el profesionalismo y el u2764ufe0f para hacer ud83dudcfa y que en #pandemia es u2795difu00edcil. Que pronto estemos todos juntos! Feliz dia #telefe #tv #cortaporlozano #pandemia