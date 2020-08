Irónica, Juana Viale le hizo un particular pedido a Alberto Fernández

Anoche, Juana Viale, una vez más, cuestionó una de las medidas del Gobierno con respecto a la cuarentena. El viernes pasado, Alberto Fernández, anunció la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 30 de agosto. Por sugerencia del equipo de especialistas en salud mental que lo asesoran, evitó utilizar la palabra “cuarentena”. Por esta razón, la nieta de la diva de los almuerzos, le dedicó unas palabras al comienzo de La noche de Mirtha.

“¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan en la pantalla de eltrece. Muchas gracias por acompañarme otro sábado más en ¿la no cuarentena?", lanzó al aire Juanita.

"No sabemos cómo decirlo. Yo ya no sé cómo decirlo. Que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la no cuarentena, o cómo denominarla. Por favor”, continuó.

Una vez sentada en la mesa, la actriz insistió en el tema con sus invitados. "A ver si alguien sabe como nombrar la nueva fase, la no cuarentena en la que estamos", les consultó. "Cuarentena blue, cuarentena paralela", disparó fiel a su estilo.

Además, Viale hizo incapié en los videos que circularon en las últimas horas en redes, en los que se podía ver colectivos y camiones estacionados en la casa del Presidente. "Había muchos camiones en la Quinta de Olivos, camiones de catering. Impresionante, solamente te podés juntar si tenés un mínimo de 50 invitados y pedís catering", ironizó al aire.