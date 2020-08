Tras su eliminación, Yanina Latorre se burló en la cara de Karina Jelinek

Yanina Latorre y Karina Jelinek mantienen un enfrentamiento mediático desde que la panelista de LAM contó en el programa que la morocha está de novia con Flor Parise. De hecho, la modelo la culpó de haber tenido problemas con su familia por los dichos sobre su sexualidad.

Ahora, la panelista tuvo una picante reacción después de la eliminación de la morocha de Cantando 2020. "Perdón. Anoche me quedé dormida. Estaba agotada y estresada por mi Lola y Luquita. Me desperté cuando Lola llegó y me dijo ´se fue Jelinek. Un besito", dijo Yanina a sus seguidores después de la gala de eliminación.

Recordemos que hace unos días, Karina había manifestado su descontento por las palabras de Yanina. "No tiene por qué hablar de mi intimidad ni nada de eso. Yo nunca me metí con ella. De hecho, me parece súper falsa porque cada vez que me la encuentro viene, me abraza, y me dice ´Hay Kari, no sé qué, lo mejor, lo mejor, sos lo más, sos lo más´. Y, después, en la tele habla, dice cosas que no tenés por qué decir", arrancó.

"Si sabés algo, cállate. No digas nada, por respeto. Como a ella no le gustó, en su momento, que se metan en su vida privada, no se tiene por qué meter en mi vida privada. Si yo no lo dije, con quien estoy o con quien salgo, lo mantengo en privacidad por cosas mía que me pasaron, que ya sabe todo el mundo, no lo tiene por qué decir ella. Dar detalles y decir, decir y decir…", enfatizó Karina.