Cantando 2020: Lourdes Sánchez liquidó a Flor Torrente por su performance

View this post on Instagram

Aqui un poquito de la noche de ayer!!! Gracias a todxs por los infinitos mensajes y por todo el amor, nuestro flia. y todo el fandom, les amo! Gracias @fabianzitta @fabianzittaofficial por ese hermoso vestido a @lanaferrando por la idea mu00e1gica y a todo el equipo. Feliz de este hermoso equipo, vamou2019 a seguir dandolo! @michelhersch @mauri_mayer @cantando2020 H: @estudioh @lucasbarbolla @eddierodriguez_23 @frumboliestudio MU : @tefi.giraldo Shoes: @jessink ud83dudc57: @fabianzitta @fabianzittaofficial Accesorios : SIEMRPRE @heliciabsas