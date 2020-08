Fatídica noche para Karina Jelinek en el Cantando: sorpresivo desenlace

El debut de Karina Jelinek en el Cantando 2020 no fue del todo exitoso. Le faltó para poder convencer al jurado y quedó en el duelo. Al notar una leve mejoría los evaluadores decidieron darle un voto de confianza y la salvaron y eso le permitió pasar a la segunda ronda del certamen.

Anoche, hizo una nueva presentación. La modelo eligió cantar el tema "Una na", de Lali Espósito, pero no pegó una nota y el puntaje fue muy bajo.

Nacha Guevara criticó duramente a la famosa. “Karina me caes muy simpática, pero hoy no pegaste una. Las notitas fueron cualquiera y, además, hoy no te divertiste. Y la afinación es algo muy delicado”, subrayó. La calificó con un 5.

Karina La Princesita, no tuvo contemplaciones. "Voy a subir un punto por tu partenaire". Lo curioso es que la nota que le puso fue un 2.

Por su parte, Pepito Cibrián y Moria Casán coincidieron con el resto de las devoluciones, pero la One no dejó pasar por alto un insólito detalle. "Kari se te adora, sos puro carisma y encantadora... Escuchame una cosa, amora… ¿a vos te pica la ingle? ¿Te tocás, mi amor?", le consultó la jurado.

"Vi que te rascabas la ingle todo el tiempo. Te acomodabas como un varón. Te la pasaste hablando tocándote. Pense ‘o le pica la ingle, o tiene alergia, o tiene un problema que cuando habla se toca’", continuó. A lo que Karina respondió con la inocencia que la caracteriza: "No, me bajo esto (señalando su look) porque se me subía. Pero no, por ahora no me pica".

En tanto, desde las redes sociales, Marcelo Tinelli también se involucró en la devolución: "Karina Jelinek cantá mejor sin música". El tuit salió publicado luego de que la modelo entonara a capela el tema que había cantado minutos antes durante su performance para demostrar que no desafinaba.

Vos sos la que menos tenes que hablar ! Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y k no quiero k me pregunten! Nunca llegue tarde! Siempre avise que no venia temprano y solo directo al ensayo de piso! Asíque no digas cualquier cosa , siempre ensayo! #callate https://t.co/9Q1HXCSLsq — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) August 13, 2020

A ese mensaje de TInelli, llegó inmediatamente la respuesta de Jelinek que lanzó: "Entonces cantaré en a capela".