Pesimistas declaraciones de Juana Viale: "El coronavirus nos va a..."

Juana Viale siempre ha sido muy reservada respecto a su posición política y sus opiniones sobre las decisiones del gobierno de turno. Sin embargo, desde que ocupa el lugar de su abuela en sus dos programas -La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand-, se manifiesta sobre la actualidad del país.

Durante una entrevista en el programa de TN Verdad consecuencia, Juana manifestó su opinión sobre la cuarentena en la Argentina y aseguró: "No le tengo miedo al COVID".

"Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos. Mirá… Para ser pájaro hay que aprender a volar, no se nace sabiendo volar y me parece esencial tomar desafíos. Hay que saltar y enfrentarse a la vida. No lo digo desde el lugar cómodo: a mis 38 años me pasaron muchas cosas. Lo importante es seguir adelante, animarse y tomar fortaleza", expresó la actriz.

En ese sentido, las conductoras del ciclo de TN le preguntaron si le teme a la muerte. "Creo que la muerte es parte de la vida. Entonces, no podemos vivir pensando que no existe: ella está. A algunos nos toca padecerla de diferentes lugares, como mujer, como madre, como hijo, como primo, tío o amigo. Pero ella está".