Graciela Alfano admitió que mantiene su intimidad sexual por mensaje de texto

Graciela Alfano fue la protagonista de una nueva edición de "Estelita en casa", el programa donde el personaje de Jey Mammon le pregunta sin filtro cuestiones a los famosos.

En esta oportunidad, Alfano sorprendió con un gorro de lana dentro de su living: "Si tenes un poquito de raíz te poner en gorro", dijo explicando el detalle y aseguró que hace unos días comparte su casa con su hijo mayor, con quien medita y hace yoga.

Además, Graciela admitió que está haciendo "sexting", un intercambio de mensajes eróticos de tonalidad sexual con alguien. "Fue la primera vez que hice sexting, aunque no parezca. Siempre tuve miedo que me enganchen con una foto, y mañana estoy en todos lados y es un papelón", admitió.

Sin embargo, contó que le encontró la vuelta: "Empecé a buscar los tips y encontré que si vas por Telegram si te hacen una captura de pantalla no pueden y además te avisa. Y chau, te corté acabá solo, el que mal anda mal acaba", dijo con ironía.

Pero la cosa no quedó ahí si no reveló que tiene hasta su secreto con las imágenes que comparte: "Mi consejo es ir preparada: tenes que tener un video y unas fotos preparado. O sea, tuneado, photoshopeada que parece que te la sacaste recién pero no, así te quedas tranquila", dijo y agregó sobre todas las cosas: " Nunca la cara con el cuerpo: siempre por una lado la cara y por el otro el cuerpo".