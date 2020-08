¿Cómo le fue a Horacio Cabak en reemplazo de Alejandro Fantino?

El sábado a la noche todos nos sorprendimos con el anuncio que hizo en las redes sociales Alejandro Fantino: dio positivo de Covid-19. Mediante un video, el periodista reveló que comenzó a sentir síntomas leves que lo hicieron sospechar.

"Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de Covid, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto, pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme", señaló el conductor.

Horacio Cabak hizo fue el reemplzao elegido por el canal para hacerse cargo de la conducción de "Fantino a la tarde". Además, abrió una nueva semana del programa con un recambio del panel, ya que el resto se encuentra aislado por haber tenido contacto con el conductor.

"En la calle siempre me confunden con Ale Fantino y quizá por eso hoy estoy acá. Soy el conductor más parecido que encontraron. Y voy a cuidarle el lugar hasta que Ale se ponga bien", arrancó diciendo Cabak con humildad y agregó: "Agradezco la confianza y espero estar a la altura de las circunstancias. Te mando un abrazo fuerte y ponete bien, Ale".

Sobre un nuevo caso positivo en América, Cabak aseguró: "Ya protegieron y aislaron al resto del equipo. Y por eso nos acompañan en el piso Daniel Ambrosino, quien cuida el lugar de Marcela Tauro, y el doctor Kambourian", los presentó Cabak.

En redes Cabak agradeció las muestras de cariño y fuerzas que le dio la gente en esta nueva etapa.