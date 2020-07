Mercedes Ninci rompió en llanto en TV: mirá qué le pasó

En plena cuarentena, enfrentando el pico de la pandemia de coronavirus, se realizó en diferentes puntos del país un “Banderazo” en del “Día de la Independencia”. Las movilizaciones tuvieron algunos episodios de repudiable violencia como el ataque que recibió un equipo periodístico de C5N que se encontraba cubriendo la protesta a metros del Obelisco.

Cuando terminó la edición de imágenes de síntesis de lo más importante del día con las que habitualmente abre el programa "Bendita", Mercedes Ninci se angustió al ver las dos caras del mismo país: la conmemoración de la declaración de la independencia de nuestro país, el aniversario de nacimiento de la inolvidable Mercedes Sosa; y una emotiva escena en la que Fede Bal le regaló sus juguetes a un niño humilde que celebró recientemente su cumpleaños en familia y se hizo viral.

"Esa Argentina de la violencia no me gusta. Quiero la Argentina del nene, la del himno y la que soñó Mercedes Sosa. Estoy cansada de todo esto...", Ninci entre lágrimas.

Y agregó: “En el primer informe pasaron cosas muy emotivas: el cumpleaños del chiquito (Dieguito), que es el hijo que cualquiera de nosotros quisiera tener, la presencia de Mercedes Sosa, que yo la conocí mucho de chica y era una mujer tan inmensa y la Mona Jiménez cantando el himno en nuestro teatro de Córdoba...”.

Rompiendo en llanto, la periodista concluyó: “Por un lado vimos la Argentina que uno quiere y por el otro toda la que no: por la violencia contra el movilero Lautaro (Maislin, de C5N), la violencia que hay contra Diego Leuco, contra los que piensan diferente... Esa Argentina de la violencia no me gusta. Quiero la Argentina del nene, la del himno y la que soñó Mercedes Sosa. Estoy cansada de todo esto... Perdón”.

