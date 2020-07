¡Sorpresa! Mirá con qué famoso actor de Hollywood trabajará Moria

Moria Casán habló de sus próximos proyectos laborales, previstos para cuando cese la pandemia, y anunció que tiene previsto hacer una película para Netflix junto a Eric Roberts, el hermano mayor de Julia Roberts. "Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una película donde hay una colombiana, una argentina -que sería yo- y una ecuatoriana con el hermano de Julia Roberts. El libro está muy bueno, es como un thriller erótico”, contó La One en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Eric Roberts estuvo nominado al Oscar al mejor actor de reparto en 1985 por su papel en Escape en tren. Participó en más de 500 producciones de cine y televisión, incluyendo éxitos como Batman inicia y Batman, el caballero de la noche. También se lo pudo ver en series como CSI: Miami y en Law & Order: Special Victims Unit.

Recordemos que esta no sería la primera que la actriz y conductora se acerca al universo Netflix. plataforma en la que supo jugar con su detención en Paraguay para promocionar la cuarta temporada de Orange Is The New Black, en 2016.