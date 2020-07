Bake Off: Damián Betular salió a hablar sobre el fraude

Es muy grande la expectativa que hay con lo que pasará esta noche por la pantalla de Telefé. A horas de conocerse la decisión que ha tomado la producción de Bake Off Argentina, son muchas las especulaciones.

Los seguidores del programa se encuentran ansiosos por saber qué pasará con Samanta Casais, la participante que trabajó de manera profesional en el Café San Juan.

Ahora fue el turno de otro de los jurados de salir a hablar en el medio del escándalo que revolucionó las redes sociales. “Hicimos las cosas bien hasta el final, yo duermo tranquilo. Esto se grabó hace un año y para la gente que quiere respuestas, las respuestas llegan. Y esta respuesta llegará este domingo", afirmó Damián Betular al aire de la radio La Once Diez.

"A mí lo único que me importa es que Bake Off no se ensucie. Ninguno de los que trabajamos ahí somos mediáticos, sólo queremos que se sepa que hicimos las cosas bien hasta el final y por eso no hay mucho más que hablar", agregó.