Edith Hermida mandó al frente a Beto Casella: "Es un mentiroso"

Edith Hermida, legendaria panelista de "Bendita", dialogó en extendido con el periodista Juan Pablo Godino para Primicias Ya sobre su vínculo con Beto Casella.

"Nos conocemos mucho, yo lo conozco cuando está de buen humor o no. Lo conozco en un montón de cosas", comenzó Edith.

Luego destacó: "Yo disfruto mucho trabajar con él, trabaría el resto de mi vida con Beto. Si me dicen que firme un contrato por 10 años más de Bendita, digo que sí. Disfruto mucho haciendo Bendita". Y a su vez agregó: "Después de tanto tiempo somos como un matrimonio televisivo".

Cuando se le consultó si era verdad que Beto la había visto desnuda en su camarín sin querer, tal como había contado el animador hace un tiempo en el programa de Mirtha Legrand, aclaró: "Es una mentira, el 80% de las cosas que dice en los programas son mentira, por no decir un poco más".

Y sorprendió al decir con humor que "Beto es un mentiroso, inventa cosas. Siente que tiene que levantar el rating a cada programa que va y quiere tirar algo... Yo lo disfruto, me hace reír".

"Cuando dijo eso, yo estaba en mi casa y no lo podía creer. Me maté de risa. Son ocurrencias que él tiene. Yo creo que manejamos un humor similar, él sabe que no me voy a enojar ni molestar. Me parece que es un poco al estilo de Bendita", cerró Hermida resaltando la gran confianza que existe entre ellos.