¿Y Tini Stoessel? Lali Espósito reveló que se identifica con Danna Paola

La actriz y cantante argentina de 28 años, Lali Espósito, volvió a España para seguir rodando de la nueva producción de Netflix, Sky Rojo. Este nuevo proyecto tiene como creadores a los mismos que “La Casa de Papel” y la ex “Casi Ángeles” será una de las protagonistas.

La joven artista fue entrevista por la revista Caras y dejó varias perlitas, una de ellas fue cuando se refirió a la actriz de “Élite”, la mexicana Danna Paola. “Se lo que ella hace y me encanta su onda. Ella es una tipa súper para adelante y tenemos una energía bastante parecida a nivel laboral” indicó la blonda.

“Empezó también de muy niña así que eso es algo que también nos une de cierta manera” continuó Lali. Esta no es la primera vez que la intérprete de “Sin Querer Queriendo” se relaciona con la supuesta “tercera en discordia” entre la ruptura de los cantantes Tini Stoessel y Sebastián Yatra, ya que cuando estrenó su canción "Lo que tengo yo" publicó una Storie de Instagram con Danna bailando al ritmo de su canción.

Por último, Lali Espósito que aún no se pudo ver en persona con Danna Paola: “Siempre tuvimos una onda como de redes, de hecho, nos hemos comentado por privamos como 'qué pena que no nos cruzamos en España', porque ella se iba y yo estaba en pleno rodaje”. Espósito no nombro en ningún momento a Tini por lo que los fans de ambas abrieron un debate en redes sociales ¿Hay una grieta entre ellas?.