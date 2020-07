En la cama y de espalda: la novia de Cristiano Ronaldo hizo arder las redes

La modelo española de 26 años, Georgina Rodríguez, es reconocida a nivel global tras su noviazgo con el jugador uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, Cristiano Ronaldo.

Georgina ya cuenta con más de 19 millones de seguidores en Instagram y día a día suma nuevos adeptos. Esto ha llevado a que la oriunda de Buenos Aires se convirtiera en portada de importantes revistas del mundo de la moda y del espectáculo.

Georgina Rodríguez compartió este lunes dos fotografías que se llevaron las miradas de sus fans. En ellas se la puede ver arriba de la cama luciendo un vestido largo de color rojo y de espalda ante la cámara.

La pic de Rodriguez cosechó más de 1.800.000 likes y 8.660 comentarios. La mayoría palabras de halagos y emojis de corazones.

El like que no se vio fue el de su pareja Cristiano Ronaldo, pero es costumbre que el astro luso no participe mucho de sus posteos.