Rating: qué programa fue el más visto en la noche del domingo

View this post on Instagram

u00a1Hoy llega el momento mu00e1s esperado ud83dude4c! A las 21.30hs, @marley_ok y @lizytagliani se reencuentran en #PorElMundoEnCasa ud83cudf0eud83cudfe0, para que te diviertas sin parar ud83dude02 u00a1No te lo pierdas!