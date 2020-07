Un error en el vestuario hizo que Edith Hermida mostrara de más

Edith Hermida viene conduciendo de manera magistral el programa "Bendita", en reemplazo de Beto Casella, a quien la pandemia ha confinado al retiro domiciliario y a la interacción virtual con sus compañeros.

Este último miércoles, vivió una situación incómoda al aire que logró sobrellevar con ese humor que la caracteriza.

"Yo ni me había fijado, pero cómo es la gente. Por lo menos seis mensajes que me dicen: 'Decile a la Chiru que con ese pantalón se le marca la bombacha", le comentó el conductor.

Si bien en su lugar otra conductora podría haber armado un escándalo, Hermida reafirmó los dichos de Casella sumando información sobre la elección del atuendo: "Ya lo sé, me puse una tanga muy chiquitita para que no se me marque, pero se me marca igual".

Mientras sus compañeros y compañeras relativizaban lo sucedido, ella decidió ir por más: "¿Qué querían, que no me pusiera bombacha", y para sumar al momento, remató: "Nunca uso bombachas tan chiquititas".