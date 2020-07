El sórdido episodio que marcó a Romina Malaspina

Tras el revuelo mediático que se generó alrededor de Romina Malaspina por conducir un noticiero del Canal 26 con un top traslúcido, la ex Gran Hermano reveló en diálogo con Ulises Jaitt que hace años fue víctima de acoso sexual.

“A los diez años sufrí acoso sexual. Estaba andando en bicicleta a la vuelta de mi casa, me agarraron en una camioneta y me llevaron a una casa", comentó angustiada. Para luego afirmar que logró escapar cuando apareció una señora en ese mismo lugar.

"Fue muy feo y muy traumático, porque además yo era muy chiquita y en ese momento no había secuestros. Fue horrible, me acuerdo de todo, me quedó marcado", cerró conmovida.

Cabe destacar que tiempo atrás la modelo ya había mencionado a través de sus redes sociales la difícil experiencia que vivió, e indicó en su momento que esto fue lo más "horrible que le pasó en su vida".