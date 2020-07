"Cantando 2020": aún no arranca y ya tiene su primera polémica

El Cantando está por comenzar con su edición 2020 y ya se dieron a conocer algunos detalles. El reality irá por la pantalla de eltrece todas las noches a las 22:30 hs. Ángel De Brito será el conductor del certamen junto con Laurita Fernández.

Ahora, el periodista anunció las dos primeras figuras confirmadas para el certamen de canto. Lo hizo en el marco de su programa Los Ángeles de la Mañana. "Es una estrella, figura del mundo del espectáculo, no es cantante de profesión, tiene varias profesiones porque es muy talentosa, y va a estar cantando. Ella tiene de 40 para arriba y ya cantó, no tiene discos, pero sí lo hizo en el teatro. En la tele la vimos alguna vez cantando también", comenzó Ángel.

Luego, comentó: “En el Cantando va a haber 16 participantes, la producción ya tiene confirmados a cinco de los 16. Va a haber de todo: un famoso con un acompañante, dos famosos, pero siempre van a ser dos, como eran los otros Cantando. Dos van a cantar a dúo", indicó el conductor de LAM.

"De la lista, algunos estuvieron en el Bailando, pero ninguno de los que está en el Cantando 2020 estará en el Bailando 2020, porque ayer había bastante confusión con este tema. El jurado ya está hablado, hay una figura picante, y una que es cantante, seguramente habrá algún periodista", agregó Ángel.

"Primera confirmada es la señora Carmen Barbieri, le mando un beso desde acá”, develó Ángel, mientras las angelitas aplaudían y reconocían que “canta hermoso". Enseguida, llegó el segundo confirmado: el comediante Miguel Ángel Rodríguez.

Pero no todas son buenas. Mientras que Marcelo Tinelli y compàñía siguen busca a los participantes famosos para esta nueva edición, ya se supo cuál es la primera baja: Hernán Drago.

"Me llamaron esta semana y dije que en principio sí, pero después lo pensé y dije 'no creo necesario que yo pase por ahí'. Así que no lo haré", le contó el modelo a Fernanda Iglesias en su programa de Radio del Plata.