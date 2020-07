Mirá lo que dijo Romina Malaspina sobre los rumores de romance con Tinelli

En las últimas horas, el nombre de Romina Malaspina comenzó a circular el rumor de romance con Marcelo Tinelli. La mediática salió este jueves en Intrusos, y al ser consultada por el panel de América sobre su presunto acercamiento al empresario, respondió con firmeza y contó cómo fue la vez que vio a este en persona. "Sí, lo escuche a Polino que dio una nota y que saltó un rumor de romance con Marcelo. La verdad es que no lo conozco, una sola vez fui al piso del Bailando y no he tenido trato con él, me parece atractivo, no lo conozco en persona y no he tratado con él", aclaró la actriz.

Cuando le preguntaron si saldría con un hombre mayor a ella, ya que Tinelli tiene 60 años, Malaspina reafirmó: "Ahora estoy súper tranquila, estoy sola hace un tiempo y con todo esto de la pandemia estoy disfrutando mucho de estar sola, no sabría decirlo ahora si estaría con alguien o con alguno de 60".

Finalmente, Rodrigo Lussich aportó que el conductor de ShowMatch está "muy enojado con el rumor".