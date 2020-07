Le preguntaron a Romina Malaspina si hay guerra con Sol Pérez y respondió categórica

Romina Malaspina se ha transformado en la figura del momento y este jueves en Intrusos habló sobre los rumores de rivalidad con Sol Pérez, colega de trabajo en Canal 26, cuando le preguntaron si la ex "chica del clima" le había deseado suerte tras darse a conocer el positivo por coronavirus de Andy Kusnetzoff - recordemos que Malaspina estuvo recientemente en el programa PH - Romina respondió categórica: “No, Sol nada. Me tiene bloqueada, creo que en Instagram y en Twitter”.

Ante la pregunta si Sol le tiene envidia, Romina expresó: “Fue al otro día de lo del top, no sé por qué rara cuestión me bloqueó, pero habría que preguntarle a ella. Yo siempre llego con la mejor onda al canal y saludo a todos los compañeros con el respeto que se merecen”, dijo.

Y agregó: “Si le molestó algo, creo que lo más lógico es que, como mujer, venga y me lo planté y me diga ‘che, mirá, me parece que no es bueno que muestres esta transparencia’ pero no de salir con un tuit que no la metan en la misma bolsa. Es su forma de ver las cosas y no me voy a meter”.