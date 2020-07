La furia desatada de Cande Tinelli ante las críticas que recibe en las redes sociales

Cande Tinelli no suele callarse lo que piensa en las redes sociales. Y menos cuando las críticas apuntan contra ella. En las últimas horas, la hija de Marcelo Tinelli decidió cortarse el pelo de una forma muy particular, algo que ya ha realizado en varias oportunidades. La cantante se rapó todo el costado derecho. Y luego mostró el resultado en su feed de Instagram.

Muchos halagaron el nuevo look, mientras que otros decidieron cuestionarla una vez más.

Lejos de obviar esas intervenciones, que solo buscan atacarla, Cande tomó cartas en el asunto y expresó con mucha vehemencia lo que piensa. "Bebés, me importa cero lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt", empezó en su alegato. Luego se refirió a la libertad para hacer lo que desea con su cuerpo: "Si quiero mañana me hago la cara de Pepe Grillo". Para finalizar, la joven remarcó que las ofensas no la afectan, incluso develó que la alimentan. "Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias", concluyó.