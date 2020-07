Tras superar el coronavirus, Quique Sacco reveló que hará con Vidal

View this post on Instagram

Muy felices de haber recibido el alta meu0301dica desde hace algunos diu0301as tras el aislamiento, quiero agradecer especialmente a los siguientes profesionales: Dra. Victoria Ceretti, Dr. Jorge San Juan, Dr. Enrique Prada, Dr. Javier Pollan, Dr. Alberto Crescenti, Dr. Fernau0301n Quiros y a las autoridades y personal del Hospital Italiano, SAME, Laboratorio Dr. Rapela y CentraLab. Muchas gracias de corazou0301n por los mensajes, llamados, apoyo y atenciones recibidas en este tiempo. Cuiu0301dense! Tambieu0301n esto pasarau0301 y volveremos a nuestra valorada normalidad.