Darín se hartó de la grieta: "Es una gran pérdida de tiempo"

Ricardo Darín es una de las estrellas más rutilantes de la farándula local, pero a pesar de eso guarda un perfil bajo. Por eso sorprendió a muchos cuando habló de política en el programa Living in América, y criticó la "grieta" que divide a los argentinos.

"Nunca la entendí y en todo caso si viene, viene desde tiempos tan inmemoriales que solo cambio de cara o de color, pero en realidad esta cosa del Boca o River, del 'si vos no pensas como yo sos mi enemigo y tengo que eliminarte', no va. Yo no me anoto en esa porque es una gran pérdida de tiempo, de energía y, además, es estar poniendo los porotos en la canasta equivocada", expresó el actor.

Darín le expresó a Alejandro Fantino que "entiendo que todo el mundo quiera, de alguna forma, hacer que se note o prevalezca la actitud de uno por sobre la del otro. He llegado a pensar que hay gente a la que le interesa que haya grieta y también hace cosas para que exista, se profundice, sobreviva y no quede de lado. De la misma forma en que creo que tristemente hay quienes de este encierro han sacado provecho, que lo hace de cualquier cosa, le saca agua a las piedras".

Al respecto de la situación económica del país, el actor indicó que "la pregunta que nos hacemos es cómo puede ser que un país que genera alimentos para 400 millones de habitantes pueda tener gente que se muera de hambre. Creo que existe la posibilidad de que se rescate nuestro país, en muchos sentidos, pero no sabemos muy bien dónde estamos parados".

También contó cómo es consultado en otros países por las constates crisis argentinas: "Estamos acostumbrados a recaer y levantarnos. Es casi como si fuera la dinámica que nos pone en marcha. Tenemos tanta gimnasia de crisis que ya nos hemos acostumbrado a ellas".