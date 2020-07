Romina Malaspina tiene una relación abierta, ¿quién es el afortunado?

Anoche, la emisión de "PH. Podemos hablar" contó con invitados de lujo. Acompañaron en la pantalla chica a Andy Kusnetzoff, el jurado francés Christophe Krywonis, la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández, y la ex Gran Hermano Romina Malaspina.

En un momento de la noche, el conductor le consultó a Malaspina si se encontraba con alguien. Ella optó por responder que no, que no estaba en pareja. Ante la sorpresa de Kusnetzoff, él insistió y ella reveló: "En realidad si, o sea no estoy de novia, eso quiero aclararlo. También elijo no estarlo, pero si tengo una relación abierta con alguien que veo cuando viajo".

La modelo prefirió reservar algunos datos y no dar muchos detalles. Aclaró que ahora no lo está pudiendo ver y que hasta diciembre no podrá viajar por el contrato que tiene con el canal de televisión donde conduce el noticiero. Afirmó que es una persona conocida y no quiso revelar más nada.

"¿Es un futbolista reconocido?", indagó el conductor. "Tanto no sé", evadió la ex Gran Hermano.