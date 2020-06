La obsesión del "Teto" Medina con su ex: "Me llegó a llamar 190 veces"

Las pericias psicológicas realizadas a la ex pareja de Marcelo "Teto" Medina dieron como resultado que su ex pareja, Mónica Fernández, "no miente" al decir que fue abusada sexualmente, tal como denunció.

Según destacó el abogado de la mujer, Alejandro Cipolla, la pericia psicológica "es concluyente", y determinó que "el daño exisitió". El informe del Cuerpo Médico Forense señala que "el temor generado por las situaciones cursadas genera que no puede poner en palabras todo lo vivenciado".

"Al momento del examen, las facultades mentales se encuentran conservadas. El análisis del material pericial permite inferir que la nombrada ha cursado situaciones compatibles con los hechos de autos, que han resultado disruptivas para su psiquismo, dejando improntas que aparecen en desmedro de sus capacidades", se indica en el reporte.

Según había indicado el letrado, la mujer "está mal" debido a la falta de avance de la causa, y consideró que la Justicia "es muy selectiva en casos de famosos". "Con esta pericia ya estaría detenido", cerró.

Por lo pronto, Medina, antigua estrella del programa de Marcelo Tinelli Videomatch, tiene una orden perimetral para no acercarse a Fernández, pero la mujer "tiene miedo" del conductor, y su abogado aseguró que recibió amenazas a través de las redes sociales.

Cipolla contó que la mujer habló sobre el episodio: "Yo lo tenía bloqueado porque un día me llegó a llamar 190 veces y un día llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear, ahí llamé al 144 y me dijeron que era violencia de género y empecé a hablar en la comisaría de la mujer y entrando en detalle en estos cinco años, nos dimos cuenta de que había muchos episodios. Porque era un círculo entre una víctima y un psicópata".