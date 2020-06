Noelia Marzol, "censurada" luego de su polémico video

Hace días Noelia Marzol irrumpió con un polémico video que dio de qué hablar. En él se la ve frente a la cámara, en ropa interior dando un mensaje relacionado con las mujeres y con la necesidad de romper con los prejuicios establecidos en la sociedad.

La publicación generó un gran revuelo y al parecer se lo bloquearon. Marzol decidió no callarse y lo volvió a compartir: "Me censuraron? Bueno... lo subo de nuevo!", comenzó diciendo en el texto que lo acompaña.

En un corto pero contundente mensaje la actriz se hizo escuchar y se mostró muy enojada con aquellos que la denunciaron y finalmente lograron que la aplicación le bajara el video.

"Que raro... subí fotos más desnuda. Será porque en el video no sólo estoy sexy sino que lo acompaño con un pensamiento que a much@s l@s pone nervios@s? Tranqui. No desesperen. Si tan estúpido es lo que digo no entiendo porqué se sienten amenazados y ofendidos. Ignoren y punto. Eso hago yo con las opiniones de ustedes", finalizó el descargo.

En esta oportunidad, Noelia optó por desactivar los comentarios en Instagram y de esta manera evitar que pudieran contestarle. A pesar de esto, nuevamente fue furor y ya tiene más de 75 mil likes.

En la red del pajarito también se hizo escuchar: