El jugado vestido de Barby Franco con dedicatoria incluida para Romina Malaspina

Pampita volvió a la televisión, luego de tres meses de ausencia, y repitió nombres en su equipo. Así, el entorno de la conductora fue el que ya habían estado junto a ella, no solo este año, sino también en los anteriores.

Al look informal de la conductora, se sumó el elegante de Silvina Luna y el moderno de Puli de María. Pero la sorpresa la dio Barby Franco, que se sumó a la tendencia que parece ser moda por estos días en la tele, con un vestido corto y a pura transparencia. "Como era el primer día dije 'lo doy todo' y me vine así, pero pará: ¿No es muchísimo? " preguntó. "Acá se puede todo, está todo permitido", la alentó Pampita.

Lo que no le aclaró, es que las comparaciones con Romina Malaspina iban a tardar segundos en llegar: "Con el vestido me siento rara porque me parece que es montón", dijo mientras detrás de cámara la comparaban con su colega de Canal 26. Barby se rió pero enseguida marcó la diferencia: " No soy Malaspina, en realidad soy la 'buena espina' de acá ".