Guerra sin fin: Jorge Rial destrozó a Mónica Gutiérrez

Jorge Rial reveló este miércoles el fuerte cruce que tuvo cara a cara con Mónica Gutiérrez en una reunión en el canal América por cuestiones ideológicas.

“No entiendo esto. Ahora Marcelo Tinelli es oficialista, es militante, todo, pero uno podría decir, por ejemplo, de muchos periodistas del Grupo Clarín, que son periodistas M. Podríamos decirlo, ¿está mal eso? ¿por qué no se lo decimos? ¿Por qué no se lo decimos a (Alfredo) Leuco?”, arrancó el conductor de Intrusos.

Y luego disparó contra su colega Mónica Gutiérrez, quien trabajó durante dos décadas en América: “A mi también, me acuerdo de Mónica Gutiérrez que decía en todos lados que yo era K, K, K, porque lo único que le recordé fue que iba en los botes siempre”.

Y agregó filoso contra la periodista: “En la época del gobierno kirchnerista, agarraba todos los botes que pasaban, y cuando hubo alguna inundación después, no se subió a ningún bote”.

“Yo era K, K, K, y un día me lo dijo acá en una reunión, me acuerdo. Porque para ella todo era K, esa cosa nerviosa”, comentó Rial.

En 2019, el último año de Mónica en América, la conductora lo cruzó a su compañero de emisora en Twitter, donde lo tildó de maltratador.