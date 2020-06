Involucrando a Rial, Moria dio detalles de una violenta reunión en el canal América

Moria Casán está protagonizando una nueva embestida contra Jorge Rial. En esta oportunidad, la diva relato una anécdota que involucraría al conductor de Intrusos y que contiene elementos muy estridentes insultos, machismo y pelea de egos.

“Recuerdo que en una reunión llamada de tupper en el #MayonesaChannel, el oscurito se levantó y amenazó a una Sra. que estaba al lado mío y que comenzó a temblar, yo le dí un rivo. Había mucho y poco huevo, y 5 féminas, una se había ido para conducir y los demás lo agarraron al misógino y estuvo a punto de agarrarse a piñas con uno de los dueños del canal”, comenzó el episodio narrado por Moria.

“Después de eso nos quedamos los dos con una de las féminas de gerencia, y yo le dije: 'Sos un sorete mal cagado'. Él, lejos de enojarse, y yo menos porque estaba divertida, ¡me abrazó y nos reimos! Ninguno mata a ninguno, mucha vayaina, pocos huevos, traiciones, en una reunión donde no se aclaró nada y quedó en evidencia que la tele es un electrodoméstico donde abunda el cotorreo y el cotilleo, y los resultados parece que no favorecen. Igual amo a América y me encantan los Vila (Daniel y Agustín), me sentí honrada por esa familia... el resto, hummmmmm”, continuó la conductora.

https://t.co/ARloeGahwf



Recuerdo que en una reunión llamada de tupper en el #MayonesaChannel el oscurito se levantó y amenazó a una Sra. que estaba al lado mío y que comenzó a temblar, yo le dí un Rivo (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) June 1, 2020

Había mucho y poco huevo y 5 féminas, una se había ido para conducir y los demás lo agarraron al misógino y estuvo a punto de agarrarse a piñas con uno de los dueños del canal... — Moria Casán (@Moria_Casan) June 1, 2020

Dspués de eso nos quedamos los 2 con una de las féminas de gerencia y yo le dije: Sos un sorete mal cagado y él lejos de enojarse y yo menos porque estaba divertida me abrazó y nos reimos! Ninguno mata a ninguno, mucha vayaina, pocos huevos, traiciones, en una reunión (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) June 1, 2020